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АНАЛІТИКА

Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката

23:50 26.12.2023 |

Політика

 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його дружина використовують автомобілі, які вони нібито орендують у колишнього менеджера ІТ-компанії політика та його адвоката.

Про це свідчить електронна декларація депутата за 2022 рік, повідомляє проєкт bihus.info.

Зокрема, дружина Арахамії наприкінці 2022 року орендувала престижний мікроавтобус Mercedes у бізнесмена Дмитра Курікші, який раніше працював у ІТ-компанії Арахамії TemplateMonster. До цього дружина політика орендувала цей же Mercedes у миколаївської компанії, яка чомусь зареєструвала це авто у Києві.


Свій власний автомобіль Toyota Land Cruiser родина Арахамії під час війни продала. Одразу ж після цього дружина політика орендувала ще одне авто - Audi Q4-Etron 2021 року випуску. Його власником є Юрій Кіскін, також родом із Миколаєва, який представляв Арахамію як адвокат у низці справ.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що голова президентської фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія після початку повномасштабного вторгнення щонайменше 4 рази використовував автівки одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для перетину кордону. Сам Арахамія пояснив це давньою дружбою з родиною Кауфмана і стверджує, що ніяк не впливає на вирішення проблем бізнесмена з владою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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