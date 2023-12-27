Нардепи подали заяву в НАБУ на очільника «Енергоатома» після розслідування про маєток його тещі

Народні депутати з фракції "Голос" звернулися до антикорупційних органів після журналістського розслідування про те, як теща президента "Енергоатома" Петра Котіна придбала елітний будинок за 7 млн грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Як і обіцяв, подаємо з колегами з "Голосу" заяву в НАБУ та НАЗК на президента "Енергоатому" Петра Котіна. В основу заяви поклали дані з сюжету "Схем". Але й додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів , - зазначив він.

Як пише Радіо Свобода, у зверненні до НАБУ депутати просять відкрити кримінальне провадження за статтею ст. 368-5 Кримінального кодексу (незаконне збагачення), а НАЗК - провести "моніторинг способу життя" Котіна і його декларації.

Як поавідомлялося, журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Зараз там мешкає сам держслужбовець.





Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера. Це все обійшлося у 7 млн грн.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками - сукупно це 30 соток - в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води.

Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день - 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.