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НАЗК перевірить скандального «слуги народу» Миколи Тищенка через записані на його менеджера новий маєток та авто
16:42 26.12.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка.
Йдеться про значні статки родини та користування дорогим майном, які знайшли журналісти проєкту Bihus.Info.
Як повідомлялося, наприкінці листопада журналісти з'ясували, що Микола Тищенко та його дружина регулярно користуються мікроавтобусом, який офіційно належить колишньому керівнику ресторану Миколи Тищенка "Велюр" - Сергію Вакальчуку.
На нього ж за один день під час повномасштабної війни оформили декілька об'єктів нерухомого майна вартістю у понад мільйон доларів. При цьому спосіб життя Сергія Вакальчука не відповідає такому рівню витрат на придбання рухомого і нерухомого майна. Ймовірно, на Вакальчука просто офіційно оформили майно, яким в реальності може користуватися народний депутат України Микола Тищенко.
Після виходу сюжету юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до НАЗК із заявою про невідповідність рівню життя Тищенка наявним у нього та його сім'ї статкам і доходам. Якщо інформація підтвердиться, то встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення, НАЗК проінформує про них відповідні органи.
Тищенка називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака, він відомий участю у цілій низці політичних скандалів. Крім того, його оточення значно збагатилося за роки депутатства Тищенка.
На початку 2023 року партія "Слуга народу" виключила Тищенка зі свого складу за відпочинок у Тайланді під час повномасштабного вторгнення, проте він зберіг статус нардепа.
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