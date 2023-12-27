Залужний прокоментував заяву Зеленського про додаткову мобілізацію 500 тисяч українців

Військове командування України не давало запиту з визначеними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Почнемо з того, що військове командування жодного запиту не робило на якісь цифри тощо. Військове командування продовжує виконувати функції захисту своєї держави, відповідно, формує свої запити: запити на боєприпаси, зброю і на людський ресурс. Це робиться на постійній основі, і якимось окремим форматом, окремим заходом або на Кабмін, або на Верховну Раду - ми таке не здійснюємо", - сказав Залужний в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що військове командування здійснює свої повноваження відповідно до того функціоналу, яким наділене.

"Що стосується безпосередньо цієї цифри - ми ту цифру сформували. Ми відповідно сформували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати протягом року. Відповідно, озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників, я не можу. Це є військовою таємницею", - пояснив Залужний.

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