Уряд вніс до Ради законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проєкт закону.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт розроблено у зв'язку з необхідністю удосконалення організаційно-правових засад комплектування Збройних Сил України та посилення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Пропонується, зокрема:

* збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Зокрема, за порушення законодавства про військовий обов'язок - штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов особливого періоду - від 153 до 204 тисяч гривень.

* запровадження механізму, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, розгляд яких віднесено до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо особа не з'являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підтверджуючої інформації про отримання особою виклику;

* запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб;

* доповнення складу кримінального правопорушення - ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, - ознакою "у тому числі відмову від проходження медичного огляду".

Зокрема, за відмову від проходження ВЛК пропонують карати від 3 до 5 років позбавлення волі.