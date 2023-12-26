У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію

В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це hromadське розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

За його словами, мобілізацію планують розширити завдяки:

* громадянам, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були відновлені на військовому обліку відповідно до змін до законодавства України;

* громадянам, у яких закінчився термін відстрочки призову на військову службу під час мобілізації;

* громадянам, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік через ухилення від виконання військового обов'язку.

"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - наголосив Горбач.