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У ЗСУ розповіли, за рахунок яких категорій населення хочуть розширити мобілізацію
В Україні планують призивати на військову службу ще три категорії громадян. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.
Як повідомляє РБК-Україна, про це hromadське розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.
За його словами, мобілізацію планують розширити завдяки:
* громадянам, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були відновлені на військовому обліку відповідно до змін до законодавства України;
* громадянам, у яких закінчився термін відстрочки призову на військову службу під час мобілізації;
* громадянам, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік через ухилення від виконання військового обов'язку.
"Мета зазначених заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", - наголосив Горбач.
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