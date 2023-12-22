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АНАЛІТИКА

Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї

 

Німеччина сьогодні, 22 грудня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що ще увійшло до списку допомоги

* 10 БПЛА Vector;

* Боєприпаси для Leopard 2A6;

* 2 тягачів HX81;

* 5 напівпричепів HX81;

* 8 вантажівок Zetros;

* 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

* 2 машини прикордонної охорони;

* 8 транспортних засобів;

* 2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;

* 2500 снарядів 155 мм;

* 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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