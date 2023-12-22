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Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
16:58 22.12.2023 |
Президент США Джозеф Байден підписав указ, який передбачає запровадження санкцій проти іноземних банків, які допомагають російському військово-промисловому комплексу обходити чинні обмеження.
Документ оприлюднено на сайті Білого дому.
Згідно із ним, Міністру фінансів США після необхідних консультацій надані повноваження накладати санкції на іноземні фінансові установи у випадку, якщо вони:
* здійснювали або спряли будь-яким транзакціям підсанкційних осіб для діяльності у галузі технологій, оборони та пов'язаних з ними секторів економіки Росії;
* здійснювали або спряли будь-яким операціям, або надавали послуги, пов'язані з російським ВПК, включаючи продаж чи передачу, прямо або опосередковано, будь яких визначених американською стороною товарів.
Щодо будь-якої іноземної фінансової установи, які відповідає вказаним критеріям, Міністр фінансів США може запровадити санкції, які забороняють чи обмежують ведення кореспондентських рахунків у США, а також можуть передбачати блокування всіх активів у США.
За даними Financial Times, цей указ спрямовано проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити обмеження на імпорт обладнання та інших товарів, необхідних для продовження війни в Україні.
Адміністрація Байдена працюватиме з американськими та європейськими банками, щоб інформувати їх про нові правила. Вашингтон розʼяснить банкам, з якими товарами потрібно бути гранично обережними: це напівпровідники, хімічна сировина, виробниче обладнання, шарикопідшипники та оптика. Під підозрою будуть усі відносини з компаніями-посередниками, які працюють із Росією.
За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, США без вагань скористаються новими інструментами, щоб зробити рішучі дії проти фінансових установ, які сприяють постачанням російському ВПК.
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