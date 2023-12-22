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АНАЛІТИКА

Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії

 

Президент США Джозеф Байден підписав указ, який передбачає запровадження санкцій проти іноземних банків, які допомагають російському військово-промисловому комплексу обходити чинні обмеження.

Документ оприлюднено на сайті Білого дому.

Згідно із ним, Міністру фінансів США після необхідних консультацій надані повноваження накладати санкції на іноземні фінансові установи у випадку, якщо вони:

* здійснювали або спряли будь-яким транзакціям підсанкційних осіб для діяльності у галузі технологій, оборони та пов'язаних з ними секторів економіки Росії;
* здійснювали або спряли будь-яким операціям, або надавали послуги, пов'язані з російським ВПК, включаючи продаж чи передачу, прямо або опосередковано, будь яких визначених американською стороною товарів.

Щодо будь-якої іноземної фінансової установи, які відповідає вказаним критеріям, Міністр фінансів США може запровадити санкції, які забороняють чи обмежують ведення кореспондентських рахунків у США, а також можуть передбачати блокування всіх активів у США.

За даними Financial Times, цей указ спрямовано проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити обмеження на імпорт обладнання та інших товарів, необхідних для продовження війни в Україні.

Адміністрація Байдена працюватиме з американськими та європейськими банками, щоб інформувати їх про нові правила. Вашингтон розʼяснить банкам, з якими товарами потрібно бути гранично обережними: це напівпровідники, хімічна сировина, виробниче обладнання, шарикопідшипники та оптика. Під підозрою будуть усі відносини з компаніями-посередниками, які працюють із Росією.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, США без вагань скористаються новими інструментами, щоб зробити рішучі дії проти фінансових установ, які сприяють постачанням російському ВПК.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

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