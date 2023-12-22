Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії

Президент США Джозеф Байден підписав указ, який передбачає запровадження санкцій проти іноземних банків, які допомагають російському військово-промисловому комплексу обходити чинні обмеження.

Документ оприлюднено на сайті Білого дому.

Згідно із ним, Міністру фінансів США після необхідних консультацій надані повноваження накладати санкції на іноземні фінансові установи у випадку, якщо вони:

* здійснювали або спряли будь-яким транзакціям підсанкційних осіб для діяльності у галузі технологій, оборони та пов'язаних з ними секторів економіки Росії;

* здійснювали або спряли будь-яким операціям, або надавали послуги, пов'язані з російським ВПК, включаючи продаж чи передачу, прямо або опосередковано, будь яких визначених американською стороною товарів.

Щодо будь-якої іноземної фінансової установи, які відповідає вказаним критеріям, Міністр фінансів США може запровадити санкції, які забороняють чи обмежують ведення кореспондентських рахунків у США, а також можуть передбачати блокування всіх активів у США.

За даними Financial Times, цей указ спрямовано проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити обмеження на імпорт обладнання та інших товарів, необхідних для продовження війни в Україні.

Адміністрація Байдена працюватиме з американськими та європейськими банками, щоб інформувати їх про нові правила. Вашингтон розʼяснить банкам, з якими товарами потрібно бути гранично обережними: це напівпровідники, хімічна сировина, виробниче обладнання, шарикопідшипники та оптика. Під підозрою будуть усі відносини з компаніями-посередниками, які працюють із Росією.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, США без вагань скористаються новими інструментами, щоб зробити рішучі дії проти фінансових установ, які сприяють постачанням російському ВПК.