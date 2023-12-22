Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про рішення нідерландського уряду про підготовку до постачання в Україну перших 18 винищувачів F-16.

"Сьогодні я також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати до постачання в Україну 18 винищувачів F-16. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України", - написав Рютте в соцмережі Х (раніше Twitter) у п'ятницю.

Однак він зазначив, що для здійснення постачання необхідно виконати низку критеріїв.

"Крім дозволу на експорт для здійснення постачання необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для відповіді на російську агресію, що триває", - зазначив Рютте.

Також прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що сторони обговорили рішення Європейської Ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Я вражений прогресом, досягнутим Україною на цей момент, і Нідерланди готові допомогти Україні в її подальшій роботі над реформами, яких вимагає процес вступу. Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб на засіданні Європейської ради в лютому 2024 року було досягнуто угоди про фінансову підтримку з боку ЄС", - наголосив Рютте.

У свою чергу Зеленський подякував нідерландському уряду за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну перших 18 винищувачів F-16, а також за підтримку початку переговорів щодо вступу до ЄС.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро", - написав Зеленський у соцмережі Х (Twitter) у п'ятницю.

Президент також повідомив, що сторони обговорили події на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, БПЛА та протиповітряну оборону.

"Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - зазначив Зеленський.