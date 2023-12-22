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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34
13:57 22.12.2023 |
Повітряні сили Збройних сил України в п'ятницю опівдні збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Сьогодні опівдні на південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - написав він у телеграм-каналі.
"Усім дякую за бойову роботу", - додав він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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