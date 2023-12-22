Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Українські захисники у п&apos;ятницю збили три російські винищувачі Су-34

 

Повітряні сили Збройних сил України в п'ятницю опівдні збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач ЗС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні опівдні на південному напрямку - мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34", - написав він у телеграм-каналі.

"Усім дякую за бойову роботу", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес