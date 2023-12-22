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Країни «Великої сімки» погодились відстрочити виплату держборгу України до 2027 року
22:59 21.12.2023 |
Від імені України відповідні зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Україна домовилась з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу про продовження відстрочки виплат за офіційним боргом до кінця березня 2027 року.
Від імені кредиторів підписантами виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.
"Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму $122 млрд, наданої партнерами України", - прокоментував підписання документу Марченко.
Також під час зустрічі міністр фінансів наголосив на важливості збереження фінансових ресурсів, зокрема через надання найбільш прийнятних умов реструктуризації держборгу зовнішніми приватними кредиторами України.
Своєю чергою група офіційних кредиторів відзначила роботу Уряду України у виконанні умов програми Механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ та впровадженні важливих реформ, у тому числі у сфері боргової політики, які стануть основою для економічного відновлення країни, зазначають у пресслужбі Мінфіну.
Як повідомлялося, у вересні 2022 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
Домовленість передбачала призупинку виплат основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.
Загальна сума боргу, що покривається цим Меморандумом становить приблизно $3,1 млрд.
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