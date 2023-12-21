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АНАЛІТИКА

Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат

15:53 21.12.2023 |

Політика

 

Парламент не призначив головою Рахункової палати Ольгу Піщанську.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За - тільки 232 на сигнальному голосуванні. Побоялися, що немає голосів у них. Тобто почали розгляд, але потім побачили проблему з голосами. Перевірили на сигнальному голосуванні. Було очевидно, що зараз зірветься", - зазначив депутат.

Тому, за словами Железняка, голосування відклали орієнтовно до 8-10 січня.

"Відклали на наступний рік. Одразу на першому ж засіданні буде голосування за призначення. Засідання на цьому тижні й в цьому році завершено", - додав він.

Нагадуємо:

У вересні 2023 року Ольга Піщанська подала заяву на відставку з посади голови Антимонопольного комітету, оскільки йшлося про те, що її висуватимуть на голову Фонду держмайна. Так само вчинив і голова ФДМУ Рустем Умєров, якого висували на посаду міністра оборони.

Проте, якщо Умєрова обрали міністром, то посада голови Фонду держмайна Піщанській не дісталася. Лише наприкінці листопада Верховна Рада призначила на цю посаду Віталія Коваля.

21 грудня, за годину до голосування кандидатури Піщанської на посаду голови Рахункової палати, народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що ексголова АМКУ є сусідкою родини Зеленських у Кривому Розі. Певною мірою це вказувало на настрої серед депутатів щодо кандидатури Піщанської.

Втім, інформація про наближеність до родини Зеленських не була таємницею давно.

У 2020 році в одному з журналістських розслідувань йшлося про те, що сестра Піщанської Світлана управляє справами президента Зеленського в Італії. Також в розслідуванні йшла мова про те, що глава держави переписав власний бізнес на Світлану Піщанську, яка, до того ж є спонсором партії "Слуга народу".

Згодом в інтерв'ю thePage Ольга Піщанська заявила про те, що "інформація подається в дещо спотвореному вигляді. Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину".
За матеріалами: Економічна правда
 

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