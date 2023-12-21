Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року

Україна в четвер, 21 грудня, отримала від Євросоюзу останній транш в рамках 18-мільярдної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб й надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", - йдеться в заяві фон дер Ляєн.

Гроші Євросоюзу надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 17 транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяли щомісяця в однаковому розмірі - 1,5 млрд євро.

Саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути нову чотирирічну програму на 50 млрд євро для України, відбудеться 1 лютого.