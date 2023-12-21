Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров хоче мобілізувати українців за кордоном

10:12 21.12.2023 |

Політика, Україна

 

Міністр оборони Рустем Умєров прагне, аби в 2024 році українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які живуть за кордоном, мобілізувалися в Збройні сили України (ЗСУ).

Для цього вони мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, заявив Умєров в інтерв'ю Welt

TV, Bild і Politico, оприлюдненому в четвер, 21 грудня.

За його словами, в разі саботажу "запрошення" будуть застосовані санкції. "Ми все ще обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, українське військове керівництво наполягає на мобілізації 450-500 тисяч людей та, за словами президента Володимира Зеленського, розробляє комплексний план з цього напрямку.

На думку Зеленського, це "дуже серйозна цифра", і йому "потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок". Крім того, президент наголосив, що мобілізація такої кількості людей коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5650  0,28 0,75 38,1486  0,31 0,83
EUR 40,9696  0,38 0,94 41,8075  0,36 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,12 0,31 37,6300  0,12 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес