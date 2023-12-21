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АНАЛІТИКА

Більшість українців проти звільнення Залужного - опитування

20:17 20.12.2023 |

Політика

Більшість українців проти звільнення Залужного - опитування

 

Переважна більшість українців негативно поставилися б до відставки головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного, якби це відбулося. Про це свідчать оприлюднені у середу, 20 грудня, результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, згідно з опитуванням, 72 відсотка респондентів негативно поставилися би до відставки Залужного й лише два відсотки - позитивно. Ще 21 відсоток опитаних має нейтральне ставлення до цього питання, а п'ять відсотків - не змогли сформулювати свою думку.

Водночас у те, що між Залужним та президентом України Володимиром Зеленським можуть бути "певні розбіжності, тертя або непорозуміння", вірить 43 відсотки опитаних. "Утім, з них лише вісім відсотків вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35 відсотків вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт - 39 відсотків, а 18 відсотків не змогли визначитися зі своєю думкою", - повідомили у КМІС.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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