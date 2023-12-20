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Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді

11:57 20.12.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді (за згодою)", - йдеться в тексті указу №823/2023, оприлюдненому на сайті глави держави в середу.

Михайлюк (1987 р. н.) - народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" 2009 року (магістр права), Одеського економічного університету (магістр економіки).

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді 7 грудня 2023 р.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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