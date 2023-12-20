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АНАЛІТИКА

Зеленський: Генштаб просить мобілізувати ще 500 тисяч бійців, для цього треба знайти 500 мільярдів

19:43 19.12.2023 |

Політика

 

Головнокомандуючий та Генштаб ЗСУ пропонують додатково мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків, на це треба знайти додатково 500 мільярдів гривень.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

"Вони запропонували (мобілізувати, - ред.) додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, друге - це питання справедливості, це питання обороноздатності і це питання фінансів", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що для реалізації цього запиту потрібно напрацювати конкретні рішення, пов'язані з питаннями ротації та відпусток.

"Це повинен бути комплексний план", - наголосив Зеленський.

За його словами, наразі триває робота над цим планом, але він "не побачив там демобілізації".

"Для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує права на відпочинок?", - зазначив Зеленський.

Він додав, що додаткова мобілізація також потребуватиме значних фінансових ресурсів.

"Мобілізація у такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень...Я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів - а звідки гроші?", - наголосив президент.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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