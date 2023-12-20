В українській владі зароджується «нова олігархія» - Business Insider

Американське видання Business Insider заявляє про зародження в Україні "нової олігархії", яка несе ризики для економічного зростання і повоєнного відновлення країни. Автор статті, колишній керівник московського бюро BusinessWeek Пол Старобін вважає, що це начебто пов'язано з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Журналіст нагадує, що восени Білий дім надіслав своїм колегам в Україні чотиристорінковий "робочий проєкт" реформ, які Вашингтон очікує від Києва в обмін на подальшу фінансову допомогу від Сполучених Штатів.

Йдеться про посилення нагляду за державними підприємствами в енергетичному секторі, а також про кроки "для сприяння більшій прозорості та підзвітності під час післявоєнної відбудови". Загалом мета полягала в тому, щоб приборкати корупцію в українському державному секторі.

Однак журналіст Пол Старобін побачив скепсис серед своїх співрозмовників в Києві, що Офіс президента, і зокрема його голова Андрій Єрмак, дійсно прагнуть подолати корупцію.

Очільниця організації "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк сказала Business Insider, що Єрмак "створює нову систему олігархії, якою він керує".

"За її словами, Єрмак через своїх заступників в Офісі президента та міністрів маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною української економіки, а також її правоохоронним і безпековим апаратом".

Інший співрозмовник журналіста - генеральний директор компанії з виробництва добрив Юрій Алаторцев - назвав Андрія Єрмака "татечком, який вчить дітей, як управляти бізнесом". При чому під словом "бізнес", пояснив він, мається на увазі політична корупція.

Єрмак заперечує, що використовує офіс Зеленського для "пограбування" України.

Дар'я Зарівна, радник голови ОП, сказала Business Insider, що така критика відображає "інформаційну війну проти керівництва України", яку розв'язує Росія.

Вона також сказала, що "українські олігархи", налаштовані проти команди Зеленського, використовують медіаринок для боротьби з антикорупційними реформами.

Журналіст наголошує, що Сполучені Штати вже виділили на оборону України близько 67 мільярдів доларів. І за однією з оцінок вартість післявоєнної реконструкції може перевищити 1 трильйон доларів.

Чи є щось для того, щоб запобігти викачуванню таких значних сум грошей - більш ніж у п'ять разів більших від довоєнного валового внутрішнього продукту України - "менеджерами нової олігархії", що виникає?

"Це буде шалене годування акул", - сказав Роланд Шпіц, колишній інвестиційний банкір у Києві. А найбільшими акулами, додав він, є "люди при владі".

Андрій Єрмак зі своїм заступником Олегом Татаровим, якому також закидали причетність до корупції.

На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, Зеленський "залежить багато в чому від Єрмака". Зокрема у делікатних політичних питаннях.

Водночас журналіст Business Insider звертає увагу на працьовитість Єрмака і його зосередженість на "важких завданнях".

"У нього немає ні дружини, ні дітей, і він буквально зробив собі дім на другому поверсі (Офісу президента, - Ред.). Там він спить, там приймає душ, займається спортом і зберігає свій гардероб. Обідає з персоналом, йому готують військові кухарі, він не вживає алкоголь. Хоча він здатний кричати на підлеглих, навіть ті, з ким він сварився, визнають, що він знає, як доводити все до кінця".

Колишній радник Єрмака Олексій Арестович називає його "дуже хорошим операційним менеджером".

Але при цьому каже, що голова ОП є майстром "чорної пропаганди" для нейтралізації можливих суперників. До таких Арестович відносить і себе. Єрмак, за його словами, людина двостороння, "зло і добро разом".

З точки зору Арестовича, ключем до розуміння його колишнього боса є начебто "росіянство" Єрмака. Як і у Зеленського, його рідна мова - російська.

В умовах війни в Україні багато українців відмовляються говорити мовою загарбників. Але Єрмак і Зеленський розмовляють між собою російською; це також була мова, якою розмовляли в Офісі президента, сказав Арестович журналісту Business Insider.

За його словами, Єрмак і його ключові заступники демонструють "стиль поведінки, стиль управління", який "повністю російський - усі вони вважають людей шаховими фігурами".

Інший колишній чиновник в адміністрації Зеленського також описав Єрмака як "свого роду російсько-радянський тип" - тобто людину, яка віддає перевагу візантійському, прихованому методу роботи, на відміну від більш сучасного, відкритого стилю.

Єрмак, зі свого боку, наполягає на "нульовій толерантності Зеленського до корупції". Як доказ він вказує на арешт у травні голови Верховного суду України за звинуваченням у хабарництві.

"Платники податків США мають право знати, за що вони платять", - сказала Дар'я Зарівна у відповідь на запитання Business Insider про те, як в Офісі президента відреагували на вересневий лист Білого дому про необхідність реформ для протидії корупції. "Ми звітуємо про кожен витрачений цент і відкриті для незалежного аудиту".

Роман Ільто, колишній віцепрезидент "Укрнафти", що зараз працює в посольстві Швеції в Києві і курує питання енергетики та екології, сказав журналісту Business Insider, що з початку війни контроль над енергетичним сектором "захопив олігархічний клан на чолі з Єрмаком".

Як один з прикладів цього він назвав відсутність незалежної наглядової ради в "Укрнафті" після її націоналізації минулого року.

"Це ідеальне середовище для корупції та протиправних дій", - вважає Ільто.

Він відзначив ще одного високопоставленого заступника Єрмака, Ростислава Шурму, який роками працював на олігарха Ріната Ахметова, перш ніж перейти в Офісі президента.

"Він (Шурма) виконує роль касира Єрмака та Офісу президента", - сказав колишній урядовець Зеленського, який відмовився оприлюднити своє ім'я, боячись, за його словами, стати мішенню команди Єрмака.

Білий дім розраховує на Єрмака, щоб викорінити системну корупцію. Але він, можливо, намагається "вибити олігархів з олігархів", вважає Генрі Хейл, спеціаліст щодо України з Університету Джорджа Вашингтона.

Щоб протистояти корупції, дехто в Україні закликає Європейський Союз відігравати сильну, навіть вирішальну роль у післявоєнній відбудові України.

ЄС, вважає Роман Ільто, має створити та керувати агенцією з відбудови України, щоб переконатися, що кошти не потраплять у чужі руки.