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Заступник голови Нацполіції пішов у відставку після скандалу про російський паспорт дружини і зв'язки з криміналом
14:48 19.12.2023 |
Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав у відставку.
Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Нацполіції України.
"Так, він подав рапорт на звільнення", - заявили у Нацполіції.
Як повідомлялося, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо цього року не позбулася російського паспорта, а він користується нерухомістю та автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на це, заявивши, що ДБР відкрило кримінальне провадження, а також проводиться службове розслідування. Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків.
Після службової перевірки він повернувся до виконання обов'язків.
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