Заступник голови Нацполіції пішов у відставку після скандалу про російський паспорт дружини і зв'язки з криміналом

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав у відставку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Нацполіції України.

"Так, він подав рапорт на звільнення", - заявили у Нацполіції.

Як повідомлялося, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо цього року не позбулася російського паспорта, а він користується нерухомістю та автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання.





Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на це, заявивши, що ДБР відкрило кримінальне провадження, а також проводиться службове розслідування. Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків.

Після службової перевірки він повернувся до виконання обов'язків.