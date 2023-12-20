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АНАЛІТИКА

Заступник голови Нацполіції пішов у відставку після скандалу про російський паспорт дружини і зв'язки з криміналом

14:48 19.12.2023 |

Політика

 

Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав у відставку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердили у пресслужбі Нацполіції України.

"Так, він подав рапорт на звільнення", - заявили у Нацполіції.

Як повідомлялося, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо цього року не позбулася російського паспорта, а він користується нерухомістю та автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання.


Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на це, заявивши, що ДБР відкрило кримінальне провадження, а також проводиться службове розслідування. Тишлека відсторонили від виконання службових обов'язків.

Після службової перевірки він повернувся до виконання обов'язків.
 

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