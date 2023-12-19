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АНАЛІТИКА

Bihus: Арахамія їздив на авто Кауфмана﻿ з підозрою від НАБУ. Каже, що проблеми не бачить

23:26 18.12.2023 |

Політика

 

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія користувався автівками одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, якого НАБУ підозрює у створенні злочинної організації, що контролювала "практично всі питання економічного життя Одеси". Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info. Арахамія у коментарі журналістам сказав, що "не бачить проблеми" в цьому.

За даними джерел Bihus.Info, 31 серпня 2022 року Арахамія із дружиною виїхав з України на авто Toyota бізнесмена Кауфмана. Повернувся до України він вже на Mercedes, який, за даними журналістів, оформлений на одну з фірм Кауфмана - найбільшого тютюнового дистриб'ютора України "Тедіс Україна". Цим Mercedes "слуга" користувався ще кілька разів, стверджують журналісти.


Сам Арахамія сказав Bihus.Info, що знає одеського бізнесмена понад 10 років "на рівні особистих відносин", а також спілкуються їхні дружини.

Коментуючи використання авто Кауфмана, Арахамія сказав, що він не може перетинати кордон на власному авто, бо на ньому тоноване скло. Нардеп назвав це "побутовою ситуацією".

Відповідаючи на запитання, чи не бачить він конфлікту інтересів, адже Кауфман має статус підозрюваного, Арахамія сказав: "А як я можу впливати? Це ж НАБУ веде справу. У нас немає жодного впливу, це незалежний орган".

"Слуга" наголосив, що не приховує того факту, що просив машину у Кауфмана, і "не бачить в цьому якоїсь великої проблеми".

"Якщо ви вважаєте, що в цьому є якась велика зрада, давайте я не буду цього робити (користуватись авто Кауфмана. - Ред.)", - сказав Арахамія.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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