Нові санкції ЄС передбачають додаткові заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту

Євросоюз у межах нового пакету санкцій проти РФ посилює заходи щодо дотримання стелі цін на російську нафту, йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві ЄС.

"Єврорада запроваджує суворіші правила щодо дотримання стелі цін на нафту і припинення заходів для обходу цього обмеження", - йдеться у документі.

Згідно із заявою, зокрема, йдеться про "посилення механізму обміну інформацією" для "ідентифікації суден і юросіб, які використовують обманні способи (обходу стелі цін - ІФ-У)".

Крім того, Єврорада "вирішила запровадити правила щодо інформування про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб цей процес був більш транспарентним. Особливо це стосується випадків із перепродажем танкерів".

