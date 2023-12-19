Алмази та двигуни для безпілотників: Євросоюз затвердив 12 пакет економічних санкцій проти Росії

Рада ЄС остаточно затвердила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ у відповідь на продовження агресійної війни проти України.

Про це оголосив верховний представник із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель, повідомляється у пресрелізі Євроради.

"У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових санкційних списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет", - заявив Боррель.

Зокрема, у новому пакеті санкцій ЄС запровадив вводить заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази, а також на ювелірні вироби з діамантами з 1 січня 2024 року. Заборона на імпорт оброблених російських діамантів з третіх країн, включаючи ювелірні вироби, набиратиме чинності поетапно з 1 березня до 1 вересня 2024 року. За цей час має запрацювати система відстеження алмазів з Росії.

Крім того, новий санкційний пакет вимагає від експортерів ЄС прописувати в угодах заборону реекспорту до Росії особливо чутливих товарів і технологій. Йдеться про обладнання, яке використовується в російських військових системах, знайдених на полі бою в Україні або критичних для розробки, виробництва чи використання цих російських військових систем, а також авіаційних товарів і зброї.

Рада ЄС також включила до санкційних списків 29 нових суб'єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України.

"Деякі з цих 29 організацій належать до третіх країн, які беруть участь в обході торгових обмежень, або є російськими організаціями, які беруть участь у розробці, виробництві та постачанні електронних компонентів для військово-промислового комплексу Росії", - зазначається у повідомленні.

Крім того, Євросоюз розширив перелік заборонених для постачання в РФ товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включаючи: хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та мотори для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та частини машин.

Нарешті, ЄС ввів подальші обмеження на імпорт товарів, які приносять Росії значні доходи таких як чавун, мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга та труби загальною вартістю 2,2 мільярда євро на рік.

Також запроваджена нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.

ЄС також розширив заборону на постачання до РФ програмного забезпечення для промисловості, посилив контроль за переказами коштів, які здійснюють організації серед засновників яких є громадяни РФ, та вдосконалив контроль за дотриманням обмеження максимальної ціни на російську нафту.

Водночас Рада ЄС вирішила запровадити деякі виключення з обмежень на імпорт, що стосуються предметів особистого користування, таких як предмети особистої гігієни, або одяг, який носять мандрівники або який міститься в їхньому багажі, а також для автомобілів, які мають дипломатичні номерні знаки для в'їзду в ЄС.

Крім того, щоб полегшити в'їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у Росії, країни-члени можуть дозволити в'їзд їхніх автомобілів за умови, що їх не продаватимуть, а використовуватимуть виключно для особистих потреб.

Як повідомлялося, раніше Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12 пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни. Однак, у ніч проти 15 грудня лідери країн ЄС погодили 12 пакет санкцій проти Росії.

У неділю, 17 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило статус міжнародного спонсора війни для банківської групи. Після цього Австрія розблокувла затвердження нових санкцій.