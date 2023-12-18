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ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
17:35 18.12.2023 |
Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.
Про це на пресконференції в понеділок у Брюсселі заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".
Голова Євроради сказав, що на саміті 1 лютого лідери ЄС обговорять питання середньострокового перегляду бюджету Євросоюзу, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.
Минулого тижня Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі, заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.
У зв'язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню. Спершу повідомляли, що він відбудеться у січні.
Лідери ЄС раніше висловили впевненість, що їм все ж вдасться погодити програму фінансової підтримки для України обсягом 50 мільярдів євро включно з голосом Угорщини.
А Міністерство закордонних справ України заявило про досягнення на саміті ЄС принципового рішення про створення Українського фонду розміром 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.
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