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Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:29 18.12.2023 |
Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійдуть бойові машини піхоти.
Як повідомляє DR, про це на спільній пресконференції оголосили міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен і його шведський колега Пол Йонсон.
До пакета обсягом 1,8 млрд данських крон - понад 240 млн євро - увійдуть близько 20 БМП шведського виробництва, гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90.
У пакет входять також запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування машин.
Минулого тижня в уряді Данії розповіли про плани на ще один пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси, танки і безпілотники.
Швеція минулого оголосила пакет невійськової допомоги для України на 120 млн євро, які, серед іншого, підуть на підтримку населення країни взимку.
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