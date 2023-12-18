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АНАЛІТИКА

Приміщення, у якому знайшли пристрій для прослуховування, давно не використовували - Залужний

14:02 18.12.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що місце його дислокації, в якому раніше було знайдено технічний пристрій для отримання інформації, давно не використовували.

"Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора під час перевірки знайшли (прослуховування - ІФ-У)... Я там давненько вже не був, але ось перевірили і знайшли. І не тільки в мене - там розгалужена була (мережа пристроїв - ІФ-У)", - сказав Залужний журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу в Києві в понеділок, уточнивши, що має зайти у вищезгадане приміщення о 7-й годині ранку в понеділок.

За його словами, у нього є декілька місць, де він працює, і в одному з них було знайдено пристрій. На запитання, чи було це місце таким, де раніше могла вже озвучуватися інформація, що є державною таємницею, головнокомандувач відповів: "Я не думаю. Тобто це приміщення і раніше використовувалося, але така перерва досить суттєва була".

Він також зазначив, що це не приміщення Генерального штабу ЗСУ, яке вже давно як робоче не використовується.

На запитання, як він це оцінює і чи оцінює як тиск, Залужний відповів: "Ніяк. Як війну".

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Як повідомлялося, Служба безпеки України відкрила в неділю кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Залужного. "Провадження відкрито за ст. 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Зазначаємо, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи", - розповіли у спецслужбі.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Пристрій буде передано на експертизу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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