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У Залужного в одному з кабінетів знайшли пристрій для підслуховування. СБУ розповіла деталі
08:29 18.12.2023 |
17 грудня у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для підслуховування.
Про це ВВС Україна розповіли одразу кілька співрозмовників у військовому командуванні.
Там кажуть, що зараз правоохоронні та військові структури проводять розслідування ситуації.
Згодом СБУ підтвердила інформацію про "жучок".
"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного", - йдеться у заяві.
Провадження відкрили за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.
В СБУ наголосили, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у "одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи".
За попередніми даними СБУ, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявили. Пристрій передадуть на експертизу.
СБУ кажуть, що вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування правопорушення.
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Низка українських ЗМІ раніше писали, що "жучки" могли знайти у кількох інших офіцерів. І що при попередніх перевірках "жучків" не було.
Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом, повідомляли джерела УП.
Також ЗМІ вказують, що пристрої складені з таких деталей, що визначити їх походження зараз складно.
Нагадаємо, що 7 листопада внаслідок вибуху під Києвом загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Залужного Геннадій Частяков.
За офіційною версією, це сталось через необережне поводження з гранатою, яку той отримав як подарунок на день народження на роботі від іншого співробітника Генштабу.
Протягом останніх місяців численні оглядачі та джерела журналістів повідомляли про серйозний конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.
Президент нібито роздратований популярністю генерала та його інтерв'ю західним ЗМІ стосовно глухого кута на фронті та переходу до позиційної війни.
Представники влади офіційно усіляко заперечують такий конфлікт.
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