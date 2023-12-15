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За день петиція про відміну «поправок Лозового» набрала потрібну кількість голосів
За один день петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського передати на розгляд Верховної Ради законопроект про відміну "поправок Лозового" в повному обсязі набрала необхідну кількість голосів.
Як повідомляє сайт президента, збір підписів завершено. Петицію у четвер підписали 29 838 осіб за необхідної кількості 25 тисяч.
Петицію у четвер зареєстрував голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція Голос).
Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив упевненість, що компромісне рішення щодо скасування "поправок Лозового" буде знайдено. Він розповів, що профільний комітет веде дискусію з цього питання та в ній беруть участь досвідчені професіонали у сфері кримінального процесуального права.
Він нагадав, що частково "поправки Лозового" було скасовано ще на початку каденції Верховної Ради дев'ятого скликання.
Як повідомлялося, Верховна Рада в жовтні 2017 року внесла запропоновані народним депутатом Андрієм Лозовим зміни до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими будь-яке (не тільки корупційне) провадження може бути закрите, якщо суд визнає, що до пред'явлення підозри конкретним особам слідчі або детективи вели розслідування доль певного періоду. Починаючи з 2018 року, розслідувати складні корупційні справи до вручення підозри можна лише 18 місяців.
Відео на тему від 12.12.2023
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