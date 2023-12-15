Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликає Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що угорський лідер Віктор Орбан заблокував її ухвалення в ніч на п'ятницю.

Про це, як повідомляє кореспондент Європейської правди, Мішель заявив у коментарі після завершення зустрічі лідерів ЄС, яка тривала до глибокої ночі.

Президент ЄвроРади стверджує, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС. "Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу", - заявив він. Як повідомляла ЄвроПравда, через відмову Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Утім, Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це - сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", - заявив він.

Мішель відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов'язання щодо допомоги Україні. "У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку", - сказав політик.