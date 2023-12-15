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АНАЛІТИКА

Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало би середньострокову програму допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель по завершенню переговорів лідерів ЄС, які тривали до глибокої ночі.

Мішель підкреслив, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення "мегапакет", у який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи одну Швецію, прем'єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", - заявив Мішель.

Президент ЄвроРади у відповідь на запитання ЄвроПравди підтвердив припущення, що 27-м лідером, який не дав згоди, є прем'єр Угорщини Орбан. "Я так розумію, ви дуже добре поінформовані про те, в чому полягала наша дискусія", - напівжартома прокоментував він.

Як відомо, раніше Орбан обіцяв заблокувати також початок переговорів про вступ України до ЄС, але згодом дозволив ухвалити це рішення; у голосуванні щодо фінансових питань цього не сталося.

Утім, як підкреслив Мішель, "мегапакет" не відхилений, а відкладений: лідери домовилися про позачерговий саміт, що буде присвячений цьому питанню. "Ми повернемося до цього питання на самому початку наступного року і спробуємо отримати одностайність, щоби зробити можливим втілення цього мегапакету", - заявив президент ЄвроРади. За даними джерел, йдеться про саміт вже на початку січня.

Як повідомляла ЄвроПравда саміт ЄС підтримав відкриття вступних переговорів з Україною і Молдовою, а також погодив 12-й пакет санкцій проти РФ.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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