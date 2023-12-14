Фінансові новини
- |
- 14.12.23
- |
- 23:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Переговори про вступ України в ЄС розпочнуться 18 грудня
22:44 14.12.2023 |
Європейський Союз розпочне з Україною офіційні переговори про її членство в ЄС у понеділок, 18 грудня.
Про це під час засідання Європейської Ради в Брюсселі у четвер, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.
За годину до цього на саміті Євросоюзу лідери країн, що входять до нього, схвалили рекомендацію Європейської Комісії щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.
Такі рішення мають ухвалюватись одноголосно, однак під час голосування прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали.
Де Кро пояснив, що це - не накладення вето. "Тож це рішення є зобов'язуючим для 27 країн. Такі правила гри, всі їх знають", - сказав він. За його словами, Орбан "дуже добре знав про ухвалене рішення", тож, оскільки його не заблокував жоден із членів, воно вважається законним.
Сам Орбан опублікував у Facebook відео, в якому заявив, що утримався від голосування, бо не хотів брати участі в "поганому рішенні". Де Кро щодо цього зазначив: "Якщо ви погодилися з цим рішенням, що і зробили 27 країн у цьому залі, ви не повинні потім говорити: "У мене інша думка з цього приводу" (...) Після цього варто тримати рота закритим". Бельгійський прем'єр додав, що йому "не варто було цього казати" та пішов.
Лідери країн ЄС продовжують обговорювати тему довгострокового бюджету Євросоюзу, до якого хочуть внести і макрофінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро, проти чого Орбан також виступає. Саміт триватиме щонайменше до вечора 15 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України
|Конгрес США остаточно схвалив рекордний оборонний бюджет з $300 млн для України
|Парламент Болгарії схвалив виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 мільярда
|Німеччина передала Україні другу систему ППО Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%
|АРМА вперше відреагувало на «тіньового куратора»: підтримає будь-які рішення антикорради
|Данія представить Україні новий пакет допомоги на мільярд євро
|Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS
|Норвегія надає Україні додаткові $800 млн на зарплати
|Друга система Patriot від Німеччини почне діяти в Україні цього року – Шольц
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot