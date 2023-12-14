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ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України
21:40 14.12.2023 |
Глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили на саміті в Брюсселі в четвер, 14 грудня, розпочати офіційні переговори з Україною про її вступ до ЄС. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соціальній мережі Х.
Також перемовини погодились почати з Молдовою. "ЄС надав статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", - написав Мішель і додав, що до березня Європейська Комісія представить звіт, на підставі якого ухвалюватимуть рішення.
Він назвав рішення саміту "чітким сигналом надії для цих народів і європейського континенту".
Згодом на пресконференції за підсумками саміту Мішель назвав рішення "історичним моментом".
"Ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал. Це дуже потужне політичне рішення", - сказав він.
Мішель: Всі - за відкриття переговорів
Голова Євроради наголосив, що "жодна країна-член не виступила проти цього рішення".
Рішення на саміті ЄС мусять ухвалюватись одноголосно лідерами всіх 27 країн-членів. До останнього проти відкриття переговорів з Україною виступав лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як вдалося його переконати, поки що не повідомляється.
На початку саміту до лідерів ЄС емоційно звернувся президент України Володимир Зеленський - онлайн. За даними джерел видання Politico, він хотів бути особисто присутнім у Брюсселі, однак його вирішили не запрошувати, побоюючись реакції Орбана.
Орбан: Вирішили 26 членів
Пізніше Орбан написав у Facebook, що не захотів брати участі в ухваленні рішення. "Але 26 країн-членів були непохитні в тому, що це рішення має бути прийняте, тому Угорщина вирішила, що якщо 26 вирішили так, то вони повинні йти своїм шляхом. Угорщина не бажає брати участі в цьому поганому рішенні, і тому сьогодні залишилася осторонь", - заявив він.
Один із високопосадовців ЄС на умовах анонімності зазначив у розмові з журналістами в Брюсселі, що "за умови одностайного голосування, утримання не перешкоджає ухваленню рішення". За його словами, ідею покинути залу під час голосування висунув канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz): "Орбан знав, що це станеться за його відсутності".
На рішення саміту про відкриття переговорів уже відреагували в Україні. Зеленський назвав його "перемогою", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що "попереду непростий шлях і ми готові пройти його максимально швидко".
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