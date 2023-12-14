ЄС вирішив розпочати переговори про вступ України

Глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили на саміті в Брюсселі в четвер, 14 грудня, розпочати офіційні переговори з Україною про її вступ до ЄС. Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель у соціальній мережі Х.

Також перемовини погодились почати з Молдовою. "ЄС надав статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", - написав Мішель і додав, що до березня Європейська Комісія представить звіт, на підставі якого ухвалюватимуть рішення.

Він назвав рішення саміту "чітким сигналом надії для цих народів і європейського континенту".

Згодом на пресконференції за підсумками саміту Мішель назвав рішення "історичним моментом".

"Ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужний політичний сигнал. Це дуже потужне політичне рішення", - сказав він.

Мішель: Всі - за відкриття переговорів

Голова Євроради наголосив, що "жодна країна-член не виступила проти цього рішення".

Рішення на саміті ЄС мусять ухвалюватись одноголосно лідерами всіх 27 країн-членів. До останнього проти відкриття переговорів з Україною виступав лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як вдалося його переконати, поки що не повідомляється.

На початку саміту до лідерів ЄС емоційно звернувся президент України Володимир Зеленський - онлайн. За даними джерел видання Politico, він хотів бути особисто присутнім у Брюсселі, однак його вирішили не запрошувати, побоюючись реакції Орбана.

Орбан: Вирішили 26 членів

Пізніше Орбан написав у Facebook, що не захотів брати участі в ухваленні рішення. "Але 26 країн-членів були непохитні в тому, що це рішення має бути прийняте, тому Угорщина вирішила, що якщо 26 вирішили так, то вони повинні йти своїм шляхом. Угорщина не бажає брати участі в цьому поганому рішенні, і тому сьогодні залишилася осторонь", - заявив він.

Один із високопосадовців ЄС на умовах анонімності зазначив у розмові з журналістами в Брюсселі, що "за умови одностайного голосування, утримання не перешкоджає ухваленню рішення". За його словами, ідею покинути залу під час голосування висунув канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz): "Орбан знав, що це станеться за його відсутності".

На рішення саміту про відкриття переговорів уже відреагували в Україні. Зеленський назвав його "перемогою", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що "попереду непростий шлях і ми готові пройти його максимально швидко".