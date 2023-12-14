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АНАЛІТИКА

Конгрес США остаточно схвалив рекордний оборонний бюджет з $300 млн для України

 

Палата представників США в четвер більшістю голосів схвалила погоджений Конгресом Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.

Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, узгоджена палатами Конгресу, не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, "лівацтва" в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).

Після схвалення в Сенаті закон іде до президента Джо Байдена, який, як очікується, підпише його.

Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, - окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. А спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.
Ключові теги: США
 

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