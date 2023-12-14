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АНАЛІТИКА

Парламент Болгарії схвалив виділення Україні допомоги у розмірі €3,6 мільярда

 

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги у розмірі 3,6 млрд євро, що є другим етапом запланованої допомоги.

Про це повідомляє Novitine, передає Укрінформ.

За ратифікацію проголосували 116 депутатів, 48 - проти, 6 - утрималися. Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16 654 646 євро.

Лідера партії "Вазраждане" Костадін Костадінов розкритикував виділення коштів Україні, висловивши занепокоєння щодо внутрішніх пріоритетів.

Допомога має на меті посилити підтримку України на тлі поточних викликів.

Як повідомляв Укрінформ, Болгарія передасть Україні зенітні ракетні комплекси та зенітні ракети різних типів для посилення протиповітряної оборони.
 

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