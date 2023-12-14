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Німеччина передала Україні другу систему ППО Patriot
21:02 14.12.2023 |
Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot. Про це свідчать оновлені дані щодо військової допомоги, оприлюднені на сайті німецького уряду в четвер, 14 грудня.
Разом з цією системою протиповітряної оборони (ППО) передали й запчастини та ракети до неї.
Також до нової партії допомоги Збройним силам України (ЗСУ) увійшли дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, понад сім тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, три безпілотні машини для розмінування та 14 систем виявлення дронів.
Новий пакет допомоги містить також вісім тягачів Zetros, чотири причепи до тягачів 8x8 HX81, вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros, чотири неназваних транспортних засоби, понад 47 тисяч патронів калібром 40 мм, а також 47 автівок Toyota Land Cruiser.
Як повідомлялося, другий ЗРК Patriot Німеччина пообіцяла Україні в жовтні в рамках так званого "зимового пакета". 1 грудня ФРН повідомила про завершення підготовки другої групи українських військових для роботи з Patriot.
Нині ЗРК Patriot вважається одним із найсучасніших комплексів ППО в світі. Як показала практика його бойового застосування в Україні, комплекс спроможний успішно вражати літаки, гелікоптери, безпілотники, а також крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети, зокрема російські Х-47 "Кинджал", котрі російська пропаганда називала "невразливими".
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