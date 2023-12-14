АРМА вперше відреагувало на «тіньового куратора»: підтримає будь-які рішення антикорради

Голова антикорупційної ради АРМА Тетяна Хутор, представниця ГО "Інститут законодавчих ініціатив", висунула ультиматум агентству: або з неї йде бізнесмен Вадим Грона, якого журналісти назвали тіньовим куратором, або йде вона. Агентство відповіло, що підтримає будь-яке рішення антикорради з цього приводу.

АРМА наголосило, що Антикорупційна рада - незалежний консультативно-дорадчий орган, "який наділений правом самостійно вирішувати, за якими правилами та процедурами працюватиме структура".

Якщо антикоррада вирішить провести засідання і винести на нього кадрові питання, то Нацагентство "забезпечить для цього всі необхідні умови".

"Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має непохитні завдання - впровадити в АРМА нульову толерантність до корупції, принципи доброчесності та прозорості", - сказано в повідомленні.

АРМА пов'язало "супротив причетних до вже знищених схем та корупції" із помилками в роботі, яких Агентство та його екскерівництво припустилися з моменту створення АРМА у 2016 році.

Розслідування Bihus.info про тіньового куратора АРМА побачило світ увечері 11 грудня.





Журналісти стверджують, що Вадим Грона був позаштатним радником голови агентства Олени Думи з 7 липня до 3 жовтня 2023 року (антикоррада створена 19 вересня). З посади він звільнився 4 жовтня 2023 року за власним бажанням, але продовжив ходити в АРМА майже щодня. А згодом став заступником голови громадської Антикорупційної ради при АРМА.