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АРМА вперше відреагувало на «тіньового куратора»: підтримає будь-які рішення антикорради
23:34 13.12.2023 |
Голова антикорупційної ради АРМА Тетяна Хутор, представниця ГО "Інститут законодавчих ініціатив", висунула ультиматум агентству: або з неї йде бізнесмен Вадим Грона, якого журналісти назвали тіньовим куратором, або йде вона. Агентство відповіло, що підтримає будь-яке рішення антикорради з цього приводу.
АРМА наголосило, що Антикорупційна рада - незалежний консультативно-дорадчий орган, "який наділений правом самостійно вирішувати, за якими правилами та процедурами працюватиме структура".
Якщо антикоррада вирішить провести засідання і винести на нього кадрові питання, то Нацагентство "забезпечить для цього всі необхідні умови".
"Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має непохитні завдання - впровадити в АРМА нульову толерантність до корупції, принципи доброчесності та прозорості", - сказано в повідомленні.
АРМА пов'язало "супротив причетних до вже знищених схем та корупції" із помилками в роботі, яких Агентство та його екскерівництво припустилися з моменту створення АРМА у 2016 році.
Розслідування Bihus.info про тіньового куратора АРМА побачило світ увечері 11 грудня.
Журналісти стверджують, що Вадим Грона був позаштатним радником голови агентства Олени Думи з 7 липня до 3 жовтня 2023 року (антикоррада створена 19 вересня). З посади він звільнився 4 жовтня 2023 року за власним бажанням, але продовжив ходити в АРМА майже щодня. А згодом став заступником голови громадської Антикорупційної ради при АРМА.
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