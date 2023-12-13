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Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS
16:00 13.12.2023 |
Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
Як зазначається, деякі системи відправляються з власних складів країни, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовлять у виробників.
"Протиповітряна оборона є вирішальною частиною оборони України. Українська влада завжди вимагає більшої підтримки протиповітряної оборони та надає цьому перевагу", - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Крім того, Норвегія виділяє 273 млн доларів на гуманітарну підтримку України, яка включає освіту, медицину та виплату пенсій.
Загальна сума допомоги - 1,8 млрд доларів.
Допомога Україні від Норвегії
У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
Пізніше Норвегія надала один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.
Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із високим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.
Також Норвегія оголосила про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, включно з гуманітарною продовольчою програмою "Зерно з України".
Окрім того, Британія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.
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