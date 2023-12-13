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Норвегія надає Україні додаткові $800 млн на зарплати
15:53 13.12.2023 |
Норвегія посилить фінансову допомогу Україні на $800 млн для виплати зарплат. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.
"Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні... Пан президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам, і ми маємо можливість допомогти з $1 млрд на 2023-й, цей рік скоро закінчується. І також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько $800 млн на цей рік", - сказав норвезький політик.
Він повідомив, що країна підтримуватиме Україну у 2024 році з "найперших місяців" у вигляді прямої економічної підтримки критичним послугам.
"Щоб не було жодних затримок у постачанні допомоги українському народу", - пояснив Гар.
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