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АНАЛІТИКА

Друга система Patriot від Німеччини почне діяти в Україні цього року – Шольц

Друга система Patriot від Німеччини почне діяти в Україні цього року – Шольц

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що друга система Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Києву, запрацює в Україні ще у цьому році.

Про це німецький канцлер оголосив у середу в Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентства DPA/AFX.

Шольц зауважив, що здатність України захищатися від "роїв" російських безпілотників і ракет покращилася та додав, що ще цього року в Україні буде розгорнута друга система протиповітряної оборони Patriot, надана Німеччиною.

Також, за його словами, буде надано бронетехніку, боєприпаси та зимовий захисний одяг для українських збройних сил, а також електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії.

"Все це є вкрай необхідним. Тому що Росія зараз повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Російське виробництво зброї працює на повну потужність", - сказав німецький канцлер.

Ще у жовтні у Міноборони Німеччини повідомляли, що надішлють в Україну додаткову систему Patriot та системи IRIS-T, але термін їхнього відправлення не уточнювали.
 

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