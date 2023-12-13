Байден оголосив про пакет допомоги Україні на $200 млн

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, туди увійдуть ракети для HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Неназваний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:

* додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

* протитанкові системи;

* артилерійські снаряди;

* ракети;

* боєприпаси для руйнування перешкод;

* 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

* генератори та інше обладнання і запасні частини.

За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.