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Байден оголосив про пакет допомоги Україні на $200 млн
23:28 12.12.2023 |
Сполучені Штати Америки нададуть Україні нове озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, туди увійдуть ракети для HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Неназваний чиновник розповів у коментарі виданню, що до пакету на 200 млн доларів увійде озброєння із запасів Пентагону, а саме:
* додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
* протитанкові системи;
* артилерійські снаряди;
* ракети;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;
* генератори та інше обладнання і запасні частини.
За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.
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