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Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
13:46 11.12.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони України.
"Британія та Норвегія очолили нову коаліцію морських можливостей України. Коаліція запропонує план розвитку Військово-морських сил ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, Україна отримає:
* 2 кораблі для розмінування (тральники) Sandown;
* 20 броньованих машин-амфібій Viking;
* 23 швидкісні човни.
Як повідомляє Міноборони Норвегії, церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні. Туди також прибуде міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
"Морська коаліція" Британії та Норвегії
Британія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.
Наголошується, що блокада РФ Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема, протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.
"Морська коаліція" також тісно співпрацюватиме з ВМС та Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток військово-морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.
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