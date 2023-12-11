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АНАЛІТИКА

Україна отримає від Британії два військові кораблі

Україна отримає від Британії два військові кораблі

 

Міністерство оборони Великої Британії сьогодні підтвердить передачу Україні двох тральників для розмінування Королівських ВМС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.

"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.

Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великобританії.

"Ці кораблі нададуть життєво важливий потенціал Україні, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були серйозно обмежені з того часу, як російський диктатор Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення", - сказав Шаппс.

Кораблі Sandown (MCMV)

Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31.4 км/год.

Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння.

Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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