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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Україна отримає від Британії два військові кораблі
09:16 11.12.2023 |
Міністерство оборони Великої Британії сьогодні підтвердить передачу Україні двох тральників для розмінування Королівських ВМС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.
Два тральщики для розмінування Sandown (MCMV) передаються зі складу Королівських ВМС Збройним силам України з метою зміцнення здатності України діяти на морі.
"Зміцнення морських можливостей ЗСУ, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.
Зазначається, що кораблі буде закуплено Україною за допомогою експортно-кредитного агентства Великобританії.
"Ці кораблі нададуть життєво важливий потенціал Україні, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були серйозно обмежені з того часу, як російський диктатор Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення", - сказав Шаппс.
Кораблі Sandown (MCMV)
Кораблі класу Sandown оснащені двома дизельними двигунами, які забезпечують максимальну швидкість 31.4 км/год.
Судна оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін. Крім того, вони мають зенітне та протичовнове озброєння.
Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру.
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