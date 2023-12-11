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АНАЛІТИКА

Юрчишин очолив комітет Ради зі свободи слова замість Шуфрича

08:19 11.12.2023 |

Політика

 

Верховна Рада України призначила народного депутата Ярослава Юрчишина, який представляє фракцію "Голос", новим головою комітету з питань свободи слова. Під час пленарного засідання в суботу, 9 грудня, кандидатуру Юрчишина підтримало 247 народних обранців, про що сам Юрчишин повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У тому ж дописі Юрчишин розповів і про пріоритетні напрямки роботи комітету Ради під його керівництвом.

"Більше свободи та менше перешкод у журналістській діяльності. Напади на журналістів, спроби затулити камери під час зйомок, погрози тощо вважаю категорично неприпустимими. У межах своєї компетенції я буду відстоювати права медійників на доступ до інформації", - пообіцяв Юрчишин.

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Зусилля для звільнення українських журналістів з російського полону

Іншим пріоритетом роботи комітету Юрчишин назвав звільнення українських журналістів, котрі перебувають у російському полоні. "Окупанти беруть у полон людей, які не тримали в руках зброї. Пріоритет - докласти зусиль, аби звільнити наших медійників з російського полону", - наголосив політик.

Згодом він розповів детальніше про свої наміри в цьому питанні. У коментарі

для інформагенції "Інтерфакс-Україна" Юрчишин сказав: "Серед топпріоритетів у діяльності комітету буде боротьба за повернення українських журналістів, які перебувають у російському полоні. Оскільки вони не є комбатантами і, за всіма правилами цивілізованої війни, в принципі, не повинні там бути. Але ми розуміємо, з ким маємо справу, і тому потрібно буде задіяти "Репортерів без кордонів", міжнародні структури, йти юридичними шляхами, залучати нашого уповноваженого з прав людини - будемо це робити".

Так само новий очільник комітету ВР планує активніше займатися перешкоджанням фейкам, зокрема, поширення неправдивої інформації від анонімних Telegram-каналів.

Комітет, який раніше очолював Шуфрич

Крім того, Юрчишин нагадав, що нинішнє скликання Верховної Ради суттєво обмежило повноваження комітету з питань свободи слова, передавши більшу частину з них до предмета компетенції комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, тож "роботу вестимемо за двома напрямами: спільна діяльність з комітетом з гуманітарної політики та формування довіри, щоб ставити питання про повернення повноважень".

Кількісно комітет з питань свободи слова - найменший у Раді з найменшою кількістю підготовлених законопроєктів. Нині до нього входять четверо народних депутатів, включно з обвинуваченим у державній зраді Нестором Шуфричем, який раніше очолював його. Відповідаючи на запитання про можливість розширити склад комітету, його новообраний голова сказав: "У планах, звичайно, це є. Але знову ж таки, плани планам - різниця. Необхідно, щоб ці плани були підтримані більшістю голосів у Верховній Раді".

Нагадаємо, ВР 20 вересня зняла Нестора Шуфрича з посади голови цього комітету, однак не позбавила членства в цьому комітеті. Служба безпеки України (СБУ) підозрює Шуфрича в держзраді й підривній діяльності. 1 грудня СБУ представила докази того, що Шуфрич виконував вказівки колишнього заступника секретаря Ради безпеки й оборони (РНБО) України Володимира Сівковича. Останній нині переховується в Росії. За даними слідства, Шуфрич за вказівкою Сівковича брав участь у масштабних інформаційних кампаніях, спрямованих на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України. Саме Нестор Шуфрич "був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань", стверджує СБУ.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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