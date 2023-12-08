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АНАЛІТИКА

Вимога ЄС: Рада розширила можливості для перевірки декларацій депутатів та чиновників

16:35 08.12.2023 |

Право, Політика

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України".

Відповідний урядовий законопроєкт №10262 в цілому підтримали 308 нардепів, повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт розроблено з метою врахування висновків Єврокомісії про виконання Україною умов для початку переговорів для вступу до ЄС.

Зокрема, в ухваленому Верховною Радою 20 вересня законі про відновлення електронного декларування депутати позбавили НАЗК повноважень перевіряти підстави набуття об'єктів нерухомості і транспортних засобів декларантом або членом його сім'ї до дня обрання (призначення) особи на посаду, яка передбачає подання декларації.

Крім того, Рада заборонила НАЗК повторно перевіряти відомості у декларації, які вже були предметом перевірки та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

"Разом з тим Європейська Комісія у звіті щодо України від 8 листопада звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби... З огляду на це, виникла необхідність приведення окремих положень закону "Про запобігання корупції" у відповідність до висновків Європейської Комісії", - пояснював міністр юстиції Денис Малюська.

Таким чином, законопроєктом пропонується виключити вищевказані пункти із закону "Про запобігання корупції".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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