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Вимога для переговорів про вступ до ЄС: Рада збільшила штат НАБУ на 40%
13:26 08.12.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення інституційної спроможності НАБУ".
Відповідний урядовий законопроєкт №10203-1 у другому читанні підтримали 332 нардепи, повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Закон передбачає збільшення штату Національного антикорупційного бюро з 700 до 1000 осіб та поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад.
Як повідомлялося, ухвалення цього закону є однією з умов для початку переговорів про вступ України в ЄС.
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