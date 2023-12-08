НАЗК склало протоколи на нардепа Дубінського та в.о. голови КСУ Головатого

Сергій Головатий

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протоколи про адміністративні правопорушення щодо низки держслужбовців, зокрема щодо народного депутата Олександра Дубінського та виконувача обов'язків голови Конституційного Суду Сергія Головатого.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"У листопаді Національне агентство з питань запобігання корупції склало низку протоколів про адміністративні правопорушення та винесло кілька приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого місяця НАЗК склало протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією за ст. 172-7 КУпАП стосовно нардепа Олександра Дубінського. Відомство встановило, що він надіслав депутатські звернення до МОЗ та ДБР "для задоволення приватного інтересу - отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування".

Такий саммий протокол складено щодо колишнього заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Філіпа Проніна.

"Він, перебуваючи у підпорядкуванні ексголови АРМА Дмитра Жарововича, погоджував встановлення йому додаткових стимулюючих виплат в умовах реального конфлікту інтересів. Зокрема, на другий день повномасштабного вторгнення Пронін погодив встановлення Жарововичу надбавку за інтенсивність праці у 330% до кінця 2022 року, а також 150% надбавки за виконання особливо важливої роботи до квітня 2022 року", - наголошують правоохоронці.

Водночас до суду на розгляд направили протокол щодо колишньої голови Національної комісії зі стандартів державної мови Орисі Демської. Зазначається, що під час перевірки виявлено, що Демська всупереч вимогам закону підписала наказ щодо встановлення собі надбавок за інтенсивність праці в листопаді та грудні 2021 року.

Також НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в.о. голови Конституційного Суду Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного. Вони відмовились надати запитувану НАЗК інформацію, "отже, в їхніх діях наявні ознаки адміністративного порушення, передбаченого ст. 188-46 КУпАП".

Крім того, Нацагентство затвердило і направило до Нацполіції висновок про виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, щодо радника Дергачівського міського голови, який, перебуваючи на посаді, отримав подарунок у вигляді частки статутного капіталу товариства, вартість якого перевищує один прожитковий мінімум. Цим він порушив обмеження, встановлене ч. 2 ст. 23 Закону "Про запобігання корупції".

Також до Нацполіції НАЗК направило висновок про виявлення у діяльності військової посадової особи ЗСУ адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП.

"Він, як член комісії військової частини з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, на засіданні цієї комісії прийняв позитивне рішення стосовно свого племінника", - уточнили у НАЗК.

На виконання припису НАЗК Бродівський міський голова видав розпорядження про звільнення з посади свого першого заступника. Раніше правоохоронці внесли припис меру міста з вимогою забезпечити виконання вимог ст. 27 Закону шляхом усунення відносин прямого підпорядкування між ним та його першим заступником, який є близькою особою в розумінні вимог Закону. Міський голова призначив його на посаду після свого обрання у 2020 році.

До того ж, за результатом розгляду припису Національного агентства, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чотирьох своїх посадових осіб державного підприємства "Ліси України". Перед цим НАЗК встановило, що вони використовували транспортний засіб підприємства у приватних цілях.