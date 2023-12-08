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У Києві через проблеми з тунелем на пів року закривають рух метро між «Либідською» і «Теремками»
12:13 08.12.2023 |
З 9 грудня Київський метрополітен зупинить рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"У зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківської лінії метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" і "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті КМДА в п'ятницю.
Таке рішення ухвалила 8 грудня Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
У КП "Київський метрополітен" повідомляють, що зупинка руху поїздів метро між станціями - вимушений крок, щоб уникнути позаштатної ситуації під час руху, оскільки з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучість навколо ґрунтового масиву та навантаження на тунельну оправу.
За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.
"За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації, та виконати невідкладні заходи зі стабілізації конструкцій і відповідні відновлювальні роботи", - наголошується в повідомленні.
У метрополітені зазначили, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" цілодобово працюватимуть у режимі укриття.
"Для забезпечення перевезень пасажирів будуть передбачені дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська"", - йдеться в повідомленні.
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