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Артур Еш
Україна домовилася зі США про виробництво 155 мм снарядів. Реалізація проєкту займе роки
23:05 07.12.2023 |
Українська делегація на Конференції оборонних індустрій у Вашингтоні досягла домовленості з американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Є довгострокові рішення, але дуже важливі для нас. Це рішення про виробництво боєприпасів, насамперед 155-го калібру. В нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155-го калібру. Реалізація цих проєктів займе роки", - сказав міністр в ефірі телемарафону.
Камишін уточнив, що процес виробництва боєприпасів 155-го калібру триває "щонайменше два, максимум три роки". Щоб розпочати це виробництво, Україні потрібні технології, якими володіють західні партнери.
"Україна ніколи не виробляла ці калібри, ви це знаєте. Тому, чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони", - зазначив він.
США планують надати Мінстратегпрому радника. Його завданням буде підтримка та прискорення приєднання України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі.
Також США створили міжвідомчу команду Ukraine Deal Team. Її мета - підтримувати партнерів щодо потенційних угод для ОПК України. До її складу увійдуть представники Держдепартаменту, міністерств оборони та торгівлі.
Сьогодні Україна підписала меморандум зі США про спільне виробництво озброєння та обмін технічними даними.
Мета меморандуму - сприяння будівництву в Україні власних потужностей для виробництва зброї, зокрема критично необхідних боєприпасів. Американська сторона вказала, що співпраця буде зосереджена також на системах протиповітряної оборони й ремонті військової техніки.
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