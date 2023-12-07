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АНАЛІТИКА

Коломойський позивається до Зеленського щодо громадянства

16:47 07.12.2023 |

Політика

 

Бізнесмен Ігор Коломойський намагається оскаржити у Верховному суді виданий ще в липні 2022 року указ президента Володимира Зеленського про припинення його українського громадянства.

В ухвалі суду за 1 грудня, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 грудня, зазначається, що позов про "визнання протиправним та скасування" указу Коломойський подав лише 29 листопада цього року.

Він пояснив це тим, що дізнався про існування указу Зеленського лише у вересні під час розгляду клопотання про зміну йому запобіжного заходу в рамках кримінального провадження. Саме тому, за його твердженням, він не оскаржив указ у шестимісячний строк, встановлений Кодексом про адміністративне судочинство.

Судді назвали аргументи Коломойського недостатніми, зазначивши, що указ широко висвітлювали ЗМІ ще в липні 2022 року, тож він не міг не знати про його існування. "Незнання про порушення через байдужість до своїх прав або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду", - йдеться в ухвалі.

Суд залишив позовну заяву Коломойського без руху, надавши йому 10 днів на "усунення недоліків". Якщо за цей час він не надасть "доказів поважності причин пропуску" строків оскарження указу, суд поверне йому позовну заяву, чим припинить розгляд справи без вирішення спору по суті.

В ухвалі і'мя позивача не розкривається, однак наведені щодо його особи дані недвозначно вказують на Коломойського.

Три підозри та СІЗО

Нагадаємо, що Коломойському вручили вже три підозри. Перша стосується заволодіння 570 мільйонами гривень компанії "Укрнафта", друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень, третя - заволодіння 5,8 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд Києва узяв Коломойського під варту з альтернативою внесення пів мільярда гривень застави. Після вручення йому третьої підозри суд збільшив розмір застави до понад 3,8 мільярда гривень. 28 листопада суд залишив Коломойського під вартою - до 26 січня включно.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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