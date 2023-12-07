Фінансові новини
- |
- 07.12.23
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
Кабінет Міністрів встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання й пересування осіб у прикордонній смузі.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.
Зокрема, на виконання закону від 24 лютого 2023 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України" внесено зміни до постанови "Про прикордонний режим".
Зокрема, установлено спеціальний прикордонний режим і заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону, у межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.
Також визначено порядок видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
|Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений