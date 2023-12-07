Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі

Кабінет Міністрів встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання й пересування осіб у прикордонній смузі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, на виконання закону від 24 лютого 2023 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України" внесено зміни до постанови "Про прикордонний режим".

Зокрема, установлено спеціальний прикордонний режим і заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону, у межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також визначено порядок видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.