Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі

 

Кабінет Міністрів встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання й пересування осіб у прикордонній смузі.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, на виконання закону від 24 лютого 2023 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України" внесено зміни до постанови "Про прикордонний режим".

Зокрема, установлено спеціальний прикордонний режим і заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону, у межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Також визначено порядок видачі дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6722
  0,0184
 0,05
EUR
 1
 39,4960
  0,0473
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8319  0,06 0,15 37,3962  0,02 0,05
EUR 39,8596  0,04 0,10 40,6123  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6600  0,02 0,05 36,6800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес