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Стів Джобс
Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України
22:30 06.12.2023 |
Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 грудня, оголосили пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США та пресслужбу Пентагона.
За словами Блінкена, пакет включає:
* боєприпаси для ППО;
* боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
* артилерійські боєприпаси;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
* протитанкові ракети;
* патрони для стрілецької зброї;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* обладнання для захисту критичної інфраструктури;
* допоміжне обладнання.
При цьому глава Держдепу наголосив, що якщо Конгрес не підтримає нове фінансування допомоги "це буде один із останніх пакетів для України у сфері безпеки, які США можуть надати".
"Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно", - зазначив Блінкен.
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