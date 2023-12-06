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АНАЛІТИКА

Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України

 

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 грудня, оголосили пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США та пресслужбу Пентагона.

За словами Блінкена, пакет включає:

* боєприпаси для ППО;
* боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;
* артилерійські боєприпаси;
* високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
* протитанкові ракети;
* патрони для стрілецької зброї;
* боєприпаси для руйнування перешкод;
* обладнання для захисту критичної інфраструктури;
* допоміжне обладнання.

При цьому глава Держдепу наголосив, що якщо Конгрес не підтримає нове фінансування допомоги "це буде один із останніх пакетів для України у сфері безпеки, які США можуть надати".

"Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно", - зазначив Блінкен.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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